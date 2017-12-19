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Rize’de yolcu midibüsü devrildi: 7 yaralı

Rize’de yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Rize’de yolcu midibüsü devrildi: 7 yaralı

Rize’de yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.  Rize'den Artvin yönüne giden Yılmaz Ustabaş yönetimindeki 53 AN 701 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, midibüste bulunan sürücü Yılmaz Ustabaş, Gürcistan vatandaşları; Arrest Dumbadze, Travhonia Babutsa, Kobali Domenti ile Gökhan ve Osman Büyük ile Emriye Dizdar yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #trafik kazası
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