Rize’nin Tirovit Yaylası’nda yine çığ düştü! Dün aynı bölgede 15 kişi mahsur kalmıştı

15 KİŞİ VE HAYVANLAR GÜVENLİ ALANA ALINDI



Çalışmalar sonunda mahsur kalan 15 vatandaş ile 8 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere alındı. Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.