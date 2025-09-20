Rize’yi sel vurdu! Belediye tesisleri ve Formulaz alanı sular altında

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan şiddetli yağış Rize’de sel, su baskınları ve heyelanlara yol açtı. Tunca beldesinde evler boşaltıldı, Formulaz alanı tamamen sular altında kaldı.

Doğu Karadeniz bölgesinde iki gündür etkili olan yağışlar Rize’de bu gece etkisini artırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu.

Özellikle Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki birçok derenin su seviyesi yükseldi.

Tunca beldesi Ada Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.

Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

