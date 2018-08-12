Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri Türkiye'nin Savunma Sanayii için önemli bir gelişmeye imza attı. Öğrenciler ROKETSAN için mevcut roketarar sistemlerindeki çeşitli kısıtlılıkları kaldıran "Dikey Atış Sistemi" geliştirdi. Sistem hem karada hem havada rahatlıkla kullanılabilecek.

Bu tasarım Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri tarafından ROKETSAN için tasarlandı.



Ahmet Can Şuyun, Petek Ellialtıoğlu, Arda Karabey, Tutku Güzelcan, İlyas Kocaer, Damla Leblebicioğlu ve Berk İzgi Danış'dan oluşan proje ekibi tasarımı ROKETSAN'ın belirttiği gereksinimler doğrultusunda şekillendirdi.



Dikey Atış Sistemi'nin prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için Bilkent Üniversitesi bünyesinde kapsamlı bir literatür çalışması gerçekleştirildi.



Sistem sayesinde aynı operasyonda farklı tipteki hedeflere farklı mühimmatlar kullanılması mümkün olabilecek.



Dikey Atış Sistemi, hem kara hem deniz platformlarında kullanılabilecek.



ulusal.com.tr