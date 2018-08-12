banner988
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Ordu'da felaketin ardından korkutan gelişme
Ordu'da felaketin ardından korkutan gelişme
Eski yardımcısından Trump'a 'ırkçılık' suçlaması
Eski yardımcısından Trump'a 'ırkçılık' suçlaması
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ROKETSAN için yeni atış sistemi

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri Türkiye'nin Savunma Sanayii için önemli bir gelişmeye imza attı. Öğrenciler ROKETSAN için mevcut roketarar sistemlerindeki çeşitli kısıtlılıkları kaldıran "Dikey Atış Sistemi" geliştirdi. Sistem hem karada hem havada rahatlıkla kullanılabilecek.

ROKETSAN için yeni atış sistemi

Bu tasarım Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri tarafından ROKETSAN için tasarlandı.

Ahmet Can Şuyun, Petek Ellialtıoğlu, Arda Karabey, Tutku Güzelcan, İlyas Kocaer, Damla Leblebicioğlu ve Berk İzgi Danış'dan oluşan proje ekibi tasarımı ROKETSAN'ın belirttiği gereksinimler doğrultusunda şekillendirdi.

Dikey Atış Sistemi'nin prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için Bilkent Üniversitesi bünyesinde kapsamlı bir literatür çalışması gerçekleştirildi.

Sistem sayesinde aynı operasyonda farklı tipteki hedeflere farklı mühimmatlar kullanılması mümkün olabilecek.

Dikey Atış Sistemi, hem kara hem deniz platformlarında kullanılabilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #roketsan #füze #roket
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.