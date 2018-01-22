Okudukları romandan esinlenerek cinayet işleyen 3 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl, biri müebbet ve 14 yıl 2 ay, bir diğeri de 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı

Antalya'da, okudukları romandan esinlenerek cinayet işleyen 3 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl, biri müebbet ve 14 yıl 2 ay, bir diğeri de 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Caner, Mahsum Kartal, tutuksuz sanık Murat Canşi ile müştekiler, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Mahsum Kartal, ölümle tehdit edildiğini ve öldürme suçuna ortak olması için baskı yapıldığını iddia etti.

Jandarmaya teslim olduğunu belirten Kartal, "Yanlış arkadaş kurbanı oldum, beni buraya onlar düşürdü. Suçsuzum tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İbrahim Caner, kimseyi öldürmekle tehdit etmediğini, suçun kendi üzerine atılmaya çalışıldığını vurgulayarak, suçsuz olduğunu, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Tutuksuz sanık Murat Canşi de olayla bir ilgisinin olmadığını, tahliyesine karar verilmesi talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Caner'e "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli yağma"dan 12 yıl ve "banka ve kredi kartını kötüye kullanma" suçundan da 5 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Kartal'a "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl ve "banka ve kredi kartını kötüye kullanma" suçundan 4 yıl 2 ay hapse hükmedildi.

Tutuksuz sanık Canşi'ne ise "banka ve kredi kartını kötüye kullanma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016'da ormanlık alanda başından vurularak öldürülen bir kişinin cesedinin yakıldığı belirlenmişti. Cesedin, 25 yaşındaki Hulusi Gelişken'e ait olduğu saptanmış, jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada katil zanlıları İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat Canşi tutuklanmıştı. Cinayetin, sanıklardan Murat Canşi'nin yazdığı "Ölümün Nefesi" isimli romandan esinlenilerek işlendiği iddia edilmişti. Yazar, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.