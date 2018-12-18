Samsun'da yaşayan Mehmet Genç, 8 yıl önce ilk kez iş nedeniyle çıktığı yurt dışı gezisinden sonra oluşan seyahat etme tutkusunun peşinden giderek hem 70 ülke gezdi hem de sosyal medya fenomeni oldu.

Samsun'da yaşayan Mehmet Genç, 8 yıl önce ilk kez iş nedeniyle çıktığı yurt dışı gezisinden sonra oluşan seyahat etme tutkusunun peşinden giderek hem 70 ülke gezdi hem de sosyal medya fenomeni oldu.



Genç'in hayatı 2010 yılında İstanbul'da çalıştığı bir bilişim firmasının kendisini eğitim için iki haftalığına Tayvan'a göndermesiyle değişti.



İlk yurt dışı seyahatinden sonra artık ofis ortamında çalışamayacağına karar veren, yeterli maddi imkanı olmamasına rağmen kendisine "dünyayı gezme" hedefi koyan Mehmet Genç, işten ayrıldıktan sonra yola koyuldu.



Freelance (serbest) fotoğrafçılıktan elde ettiği gelirle seyahatlerine başlayan Genç, daha sonra Hong Kong ve Ukrayna'da yaptığı model fotoğraf çekimleriyle hem adını duyurdu hem de yeni işler almaya başladı.



İlk zamanlar, 2-3 ay çalışıp birkaç hafta yurt dışına geziler düzenleyen Genç, daha sonra "kesintisiz bin gün seyahat" projesiyle uzun soluklu yolculuğuna başladı ve her gün seyahatinden notları takipçileriyle paylaştı.



Genç, 2014 yılında Latin Amerika gezisi sonrası tek yön bilet alarak çıktığı yolculuğunu 2 yıl 270 günde tamamladı.



Memleketi Samsun'da bir kafede takipçileri ile bir araya gelen Genç, kendisini takip edenler arasında yer alan Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal ile bir süre sohbet etti.



Seyahat anılarını "Rotasız Seyyah Yol Hikayeleri " ve " "Rotasız Seyyah Yol Hikayeleri 2 " adlı iki kitap da toplayan 36 yaşındaki Mehmet Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yılda 70 ülkeye seyahat ettiğini söyledi.



Hiç durmadan bin gün dünyayı gezdiğini, Amazon Nehri'ni boydan boya kayık, tekne ve bazen feribotla geçtiğini anlatan Genç, Antartika ve Afganistan'a gittiğini, seyahatlerinde iki yüksek irtifalı dağcılık deneyimi yaşadığını da vurguladı.





Tren yolculuğu 5,5 ay sürdü



Son projesinde uzun bir tren yolculuğu yaptığını anlatan Genç, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan yola çıkarak Avrupa üzerinden Rusya'ya girdim. Sadece trenle Moğolistan, Çin oradan Özbekistan'a döndüm. Toplam 22 bin kilometre tren yolculuğu yaptım. Arada başka hiçbir ulaşım aracı kullanmadan, bu dünyanın en uzun tren yolculuğuydu. 41 tren değiştirdim. Dünyanın en uzun tren yolculuğuna çıktım. Bu yolculuğum yaklaşık 5,5 ay sürdü. Elimden geldiğince yaptığım gezileri projelendirmeye çalışıyorum. Bir konusu, amacı olsun istiyorum. Gezilerim sırasında 9 yerli kabile ziyaret ettim. Amazon'da 4 ay geçirdim. Kimi yerli kabilesiyle 3 haftamı geçirdim. Kitaplarımda elimden geldiğince bu tecrübelerimi, anılarımı anlatmaya çalıştım."



Bazı tren yolculuklarının 40 saati geçtiğini ifade eden Rotasız Seyyah, "Bir vagonda 50 yatak var yan yana, alt alta, üst üste. Daracık bir yerde yatmak zorundasın. İnsan kokusu, yemek kokusu hepsi karışıyor. Şartlar zor. Lüks bir şekilde gezmediğim için bazen çok kötü şartlarda da kalabiliyorum." diye konuştu.



Evliya Çelebi'nin bu topraklardan çıktığını, DNA'sında seyyahlık olduğuna inandığını belirten Genç, elinden geldiğince seyahate devam edeceğini söyledi.





Çektiği portrelerin hikayelerine de yer veriyor



Ziyaretlerinde daha çok insana dair çalışmalar yaptığına işaret eden Mehmet Genç, şunları aktardı:

"Fotoğrafçı olduğum için portre fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Özellikle yerliler çok güzel fotoğraf veriyor. O fotoğrafın bir hikayesi oluyor. Mesela 16 yaşında bir kız vardı. Kucağında bebeği var. Bir yıl önce evlenmiş ama kızın bir adı yoktu. Köyündeki lider ona isim koymamış. O gün bugün kızın bir adı yok. Kız evli, kocasına soruyorum sen adını nasıl çağırıyorsun? 'Ona ben yerli diyorum' diyor. Evlerinin önünde köpekleri var onun bir adı var ama kızın bir adı yok. Çoğu portre fotoğrafında böyle hikayeler var. "



Gittiği yerlere iyilik de götürüyor



Genç, bin günlük gezisine Latin Amerika'dan başladığını ve yaklaşık 2,5 yıl burada seyahat ettiğini söyledi.



Gezileri sırasında takipçilerinin desteği ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını dile getiren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takipçilerim bana para gönderip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamı istedi. Elimden geldiğince yapıp bunu da takipçilerimle paylaştım. Guatemala'da El Salvador'da yaklaşık 20 tane ihtiyaç sahibi aileye yardımlar yaptık. İlaç alamadığı için yatalak olmuş kadın. Biz onun ilaçlarını tedarik ettik. 6'ncı ayın sonunda kadın videosunu gönderdi bana yürümeye başlamış. Takipçilerden tekrar 300-400 dolar topladık. İki yıl boyunca her ay düzenli olarak gönderdik. İsmi Zulma'ydı. Bunun bir benzerini Afganistan'da yaptık. Orada 20'nin üzerinde aileye ramazan yardımı ulaştırdık. Ben bunları pek paylaşmadım sosyal medyada. Ben bunları yaparken Mehmet diye değil de 'Türkiye'den gelen bir Türk'üm' diye yaptım. Kitabımda da yazdım. Şimdi onlar nerede bir Türk görseler muhtemelen beni ya da bir Türk'ün gelip yardım yaptığını hatırlayacaklar. Bir Türk olarak böyle şeylerden gurur duyuyorum."



Genç, Orta Asya, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, İran gibi pek çok ülkede Türk olduğu için büyük sevgi gördüğünü de anlattı.



Gözü zirvelerde



Yeni yılda kısa yeni geziler planladığını dile getiren Genç, dünyanın dörtte birini ancak gördüğünü şimdi aklında daha çok dağcılığa yönelik projeler olduğunu, en büyük hayallerinden birinin ise Everest'e tırmanmak olduğunu sözlerine ekledi.

