RTÜK'ten Narin ile ilgili uyarı: "Bu son ikazımız"

Yayın yasağı ve medya etik değerleri ihlal edildi. RTÜK Başkanı’ndan uyarı geldi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayetiyle ilgili bazı kanalları, yaptıkları yayınlar nedeniyle eleştirdi. Sosyal medya hesabından "Medyamıza Önemli Uyarı ve Hatırlatma" başlığıyla bir paylaşım yaptı.



Şahin, “Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir. Bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk” ifadelerini kullandı.



RTÜK Başkanı, yayıncılık, medya etik ve evrensel basın ilkelerini hatırlattı.

- Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır. Yayınlarına hiçbir uyarıya kulak asmadan devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız.

“Bu son ikazımız” diyen Şahin, medyayı sağduyulu davranmaya, ilkeli ve doğru habercilik yapmaya çağırdı. Aksi halde gereken adımların atılacağını belirtti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da soruşturmadaki gizlilik kararının devam ettiğini açıkladı.



Altun, "Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir" ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar etmelerini istedi.