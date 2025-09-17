Ruhsatsız imalathaneye baskın: Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim görevlilerinin ortak çalışmasıyla büyük miktarda sağlıksız süt ürünü ele geçirildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla sürdürülen denetimler kapsamında, ilçede bir binanın alt katında ruhsatsız faaliyet gösteren imalathane tespit edildi. Zabıta ve denetim ekipleri, burada piyasa sürülmek üzere hazırlanmış süt, peynir ve yoğurt ürünleri buldu. Sağlıksız koşullarda işlenen toplam 500 litre süt ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen imalathane mühürlendi, sorumlular hakkında da cezai işlem başlatıldı.

Denetimler yalnızca imalathane ile sınırlı kalmadı. İlçede okul kantinleri, marketler, bakkallar, lokantalar, dönerci ve köfteciler de kontrol edildi. Bir markette son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunması üzerine işletmeye ceza kesildi, ürünlere de el konuldu.

Gıda imalat ve satışı yapan ancak basit eksiklikleri bulunan esnafa ise tebligat yapılarak süre verildi. Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.