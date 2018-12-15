Rusya Donanmasına ait mayın tarama gemisi ile askeri römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rusya Donanmasına ait mayın tarama gemisi ile askeri römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Alınan bilgiye göre, saat 09.00'da Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan "RFS 911" borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ve askeri römorkör "MB-31", saat 11.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.



Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ve Ege Denizi yönüne ilerleyen gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.