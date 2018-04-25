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Rusya, Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimine başladı

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

Rusya, Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimine başladı

Sputnik’e konuşan Miheyev, Türkiye için S-400 üretimine başladıklarını ifade etti. "Sözleşmeyi uygulamaya geçtik" diyen Miheyev, şimdilik sevkiyatın başlamadığını kaydetti.

Miheyev "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #türkiye #Rosoboroneksport
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