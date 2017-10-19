Rusya’dan gelen domates açıklaması, Antalya’da beklentileri karşılamadı. Üreticiden ihracatçıya tüm hazırlıklar, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına yönelik yapılmıştı. Sektör temsilcileri "Kısıtlamalar kaldırılsın, kapılar sonuna kadar açılsın." talebini yineledi.

Rusya, Türkiye’den 1 Aralık 2017'den itibaren domates ithal edeceklerini duyurdu. Bunun da 4 firma ve 50 bin tonla sınırlandırılacağı açıklaması, Antalya’da işte böyle yankı buldu.



Geçtiğimiz dönemde Rusya’ya 400 bin ton domates ihracatı yapılıyordu. 8’de 1’e denk gelen bu alım, kentte beklentilerin altında kaldı.



Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Rusya’nın temkinli uygulamasını çağdışı olarak değerlendirdi.



ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan da, Bakanlık yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere göre konuyu değerlendirdi.



Domates şimdilik başka pazarlara doğru yol alsa da, yasaksız- kısıtlamasız Rusya’ya gideceği günü bekliyor.



50 bin tonluk alım aslında iç pazara olumlu yansıyacak. Yükselen fiyatıyla da domates, bu sezon üreticisinin yüzünü güldürecek.



Örtü altı üretimin başkentinde talep net;







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK

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