Rüzgarın hızı 60 Km'yi bulacak! 16 Temmuz Perşembe günü fırtına ve sağanağın vuracağı iller açıklandı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Rize genelinde ve Trabzon'un doğusunda çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

Amasya: 31°C (Parçalı bulutlu)

Samsun: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Rize: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak)

Trabzon: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu kesimlerinde yağışlar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak)