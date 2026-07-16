Rüzgarın hızı 60 Km'yi bulacak! 16 Temmuz Perşembe günü fırtına ve sağanağın vuracağı iller açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İki ilimiz için ise sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
TRABZON VE RİZE İÇİN "ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ" ALARMI
Doğu Karadeniz'de yağışların çok ciddi boyutlara ulaşması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 30-70 kg) olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkını dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
MARMARA VE EGE'DE RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK
Bugün öğleden sonra rüzgarın; Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey ve Kıyı Ege genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Saatteki hızı 40 ila 60 kilometreyi bulması tahmin edilen bu kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması veya ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği hatırlatıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bölgenin güneybatısında öğleden sonra kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olacak.
İstanbul: 30°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 33°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bursa: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakale: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
EGE BÖLGESİ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Muğla: 38°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 37°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 32°C (Parçalı ve az bul utlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çankırı: 33°C (Parçalı bulutlu)
Ankara: 31°C (Parçalı bulutlu)
Eskişehir: 31°C (Parçalı bulutlu)
Konya: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Düzce: 31°C (Parçalı bulutlu)
Bolu: 30°C (Parçalı bulutlu)
Kastamonu: 30°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 27°C (Parçalı zamanla çok bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Rize genelinde ve Trabzon'un doğusunda çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.
Amasya: 31°C (Parçalı bulutlu)
Samsun: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak)
Trabzon: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu kesimlerinde yağışlar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Malatya: 34°C (Az bulutlu)
Van: 29°C (Az bulutlu)
Erzurum: 27°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 25°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa: 41°C (Az bulutlu ve açık)
Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 37°C (Az bulutlu ve açık)