banner1002
'Hayali seçmen' iddialarına AKP'den açıklama
'Hayali seçmen' iddialarına AKP'den açıklama
Osman Şanal için istenen ceza belli oldu
Osman Şanal için istenen ceza belli oldu
Ali Efendi Peksak'ın cezası belli oldu
Ali Efendi Peksak'ın cezası belli oldu
Telsiz ücretlerinde 2019 yılı tarifesi belirlendi
Telsiz ücretlerinde 2019 yılı tarifesi belirlendi

Saadet Partisi, 67 adayını açıkladı

Partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş oldu

Saadet Partisi, 67 adayını açıkladı

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri öncesi biri büyükşehir, 11 il, 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı daha belirlendi.

Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ali Aktaş'ı aday gösterdi. Saadet Partisinin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #saadet partisi #aday
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.