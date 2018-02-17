Denizli'de, Saadet Partisi üyeleri, Vatan Partisini ziyaret etti. 2 partinin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı.

Saadet Partisi Denizli il başkanlığı, Vatan Partisini binasında ziyaret etti.



Partilerin gündemi yoğun... İlk sırayı Cumhurbaşkanlığı seçimleri alıyor.



2 saat süren ziyaret toplantısında, güncel olaylara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.



Partililer, ortak konularda kamuoyu çalışmalarının yararlığı olacağı görüşünde bulundu.



Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Eryılmaz ve beraberindeki heyet partisinin hazırladığı broşürleri, Vatan Partisi il başkanı İbrahim Kasapoğlu'na takdim etti.





ulusal.com.tr