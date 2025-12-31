Saatlerdir sürüyor: Esenyurt’ta hırdavat fabrikası alevlere teslim oldu

Yangın, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hırdavat fabrikasında saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede fabrikanın geniş bir alanına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda fabrika binasındaki alevli yanma kontrol altına alındı ancak yangın kısmen bastırılsa da fabrikanın bahçe bölümündeki alevler etkisini sürdürüyor.

BAHÇEDEKİ TÜPLER KABUSU YAŞATTI

Yangın sırasında fabrikanın bahçesinde bulunan tüplerin ısınarak patlaması paniğe neden oldu. Bahçe kısmındaki alevlerin ve patlamaların kaynağı olan tüplerin, saat 05.30 itibarıyla tamamen yanarak bittiği ve patlamaların bu saatten sonra sona erdiği öğrenildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yangın nedeniyle Hadımköy Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma ve söndürme çalışmaları sürerken, yetkililer yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.