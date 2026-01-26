Sabah evden çıktı, sırra kadem bastı! 2 çocuk annesinden 5 gündür iz yok

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sabahın erken saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen şizofreni hastası kadın için ekipler seferber oldu. Sualtı ve kara ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor.

Simge Sarıyar
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki şizofreni hastası Nimet Kılıç, 22 Ocak sabahı saat 05.12 sıralarında evinden ayrıldı. İki çocuk annesi kadından o andan itibaren haber alınamıyor.

Olay, Nimet Kılıç'ın eşi Şeyhmus Kılıç'ın sabah saatlerinde uyanıp eşinin olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen Şeyhmus Kılıç, vakit kaybetmeden önce komşularına haber verdi, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy çevresi ve bölgedeki sulak alanlarda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Dicle Üniversitesi (DÜ) Arama Kurtarma ekipleri ve AFAD personeli katılıyor.

Arama çalışmalarının 5. gününde, kadavra köpeklerinin de desteğiyle arazide ve su kaynaklarında detaylı incelemeler aralıksız devam ediyor.

