Sabah yataklarından fırladılar! AFAD Adana'da korkutan depremi duyurdu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde çevre illerde de paniğe yol açan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 04.26'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sarsıntının hemen ardından durum değerlendirmesi yapan AFAD, saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

