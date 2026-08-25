Sabaha kadar arabada bekledi, eşini görünce bıçağı çekti! Ağır yaralı kadın hastanede

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, dün akşam saatlerinde Konya'dan Kayseri'ye gelen S.B., boşanma aşamasındaki eşi Ş.B.'nin kaldığı evin önünde beklemeye başladı. Geceyi binanın önüne park ettiği aracında geçiren S.B., eşinin dışarı çıktığını gördü.