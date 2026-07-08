Sabaha karşı otoyolda can pazarı! Dinlenme tesisi girişinde otobüs dehşeti:

Kaza, gece saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine doğru seyretmekte olan F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, önce otoyol kenarındaki bariyerlere, ardından da bir dinlenme tesisinin girişinde bulunan dev tabelaya çarparak durabildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN DE DURUMU AĞIR

Feci kazada, aralarında otobüs sürücüsü F.A.'nın da bulunduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.