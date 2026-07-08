Sabaha karşı otoyolda can pazarı! Dinlenme tesisi girişinde otobüs dehşeti:

Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bariyer ile dinlenme tesisi tabelasına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 4’ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Güne kara haberle başlayan otoyolda kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sabaha karşı otoyolda can pazarı! Dinlenme tesisi girişinde otobüs dehşeti:
Yayınlanma:

Kaza, gece saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine doğru seyretmekte olan F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, önce otoyol kenarındaki bariyerlere, ardından da bir dinlenme tesisinin girişinde bulunan dev tabelaya çarparak durabildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN DE DURUMU AĞIR

Feci kazada, aralarında otobüs sürücüsü F.A.'nın da bulunduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Otobüs trafik kazası
Günün Manşetleri
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı!
Bakanlık düğmeye bastı
İsrail'in hezimetleri sonrası Netanyahu'nun koltuğu sallantıda!
ABD - NATO'nun Türkiye'ye kurduğu "Ukrayna" tuzağını anlattı!
5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı
Çok Okunanlar
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı!
İzmir'deki feci kazadan acı haber! İzmir'deki feci kazadan acı haber!