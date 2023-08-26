Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi

Denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi
Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi
Editör: Süleyman Daban
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Esas Holding'den yapılan açıklamada, şu sözleri söyledi:

- Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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