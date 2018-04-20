23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatil dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) yoğunluk yaşandı. İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, "3 günlük tatil boyunca, bugünkü gidişleri de eklersek 450 bine yakın bir yolcu bekliyoruz. Geçen seneye göre yolcu sayımızda yüzde 17'lik bir artışımız var" dedi. Son dakika uyarı geldi! Kurumdan yapılan açıklamada "3 günlük tatil nedeniyle otoparkımızda yoğunluk yaşanabileceğinden yolcularımızın mağdur olmamaları için terminalimize toplu taşıma araçlarıyla gelmeleri rica olunur" denildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce vatandaş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Havalimanında normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği konturlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.



İSG yönetimi, yolculara 3-3.5 saat öncesinden havalimanında olmaları tavsiyesinde bulundu. İSG yönetimi olarak 3 gün boyunca yaşanacak yoğunluğa karşı önlem aldıklarını belirten Operasyon Direktörü Göksu Güney, "Terminal işletmesi olarak yolcuya direkt dokunduğumuz noktalar, otoparkımız, güvenliğimiz, temizliğimiz terminal için diğer hizmetlerimizle ilgili değerlendirme toplantılarımızı yaptık, ilgili koordinasyonumuzu sağladık. Otoparkta ekstra park alanları yarattık. 3 günlük tatil dönemi için ciddi anlamda bir çalışma içerisindeyiz. Hem kendi ekibimiz hem havalimanı paydaşlarımızla beraber yoğun bir mesai ve koordinasyon sağlıyoruz. Aslında yoğunluğumuz dün (perşembe) itibariyle başladı" dedi.



"3 GÜNDE 450 BİN YOLCU BEKLİYORUZ"



Geçen yıla oranla yolcu sayısında yüzde 17'lik bir artış bekledikleri söyleyen Göksu Güney, "Bu 3 günlük tatilimiz boyunca, bugünkü gidişleri de eklersek 450 bine yakın bir yolcu bekliyoruz. Geçen seneye göre yüzde 17'lik bir artışımız var. Bu artışa paralel olarak bir tatil dönemi yaşayacağız. Geçen sene 23 Nisan pazar gününe denk gelmişti, fakat bu sene pazartesiye denk geldiğinden bugünden itibaren 4 günlük bir tatil süremiz var. O yüzden yoğunluğumuz çok daha fazla olacak" diye konuştu.