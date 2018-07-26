banner982
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pırlanta operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hindistan uyruklu bir kişinin valizinden 557,04 gram pırlanta ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pırlanta operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Temmuz günü şüphe üzerine Hindistan uyruklu bir yolcuyu durdurdu. Şüphelinin üstünde birşey bulamayan polis ekipleri sırt çantasında yaptığı aramada poşet ve kap içerisinde 557,04 gram pırlanta ele geçirdi. 

İkinci operasyonda ise yine şüphe üzerine durdurulan B.E isimli birinin el çantasında 73 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefon ve pırlantalara el konulurken 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sabiha gökçen
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.