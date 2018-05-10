İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu yılın Nisan ayında yolcu sayısını yüzde 17 artırarak 10 milyon 665 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde toplam 10 milyon 665 bin yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 4 aylık yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 17 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında 3 milyon 400 bin dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı oranı yüzde 16 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 7 milyon 200 bin olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 17 rakamına ulaştı.



NİSAN AYINDA YÜZDE 12’LİK YOLCU ARTIŞI



Sabiha Gökçen Havalimanı sadece Nisan ayında 2 milyon 872 bin yolcuya hizmet verdi. Nisan ayındaki büyüme oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış hat yüzde 12, iç hat yolcu sayılarında ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11 oranında artış elde edildi.