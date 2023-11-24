Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci Pisti Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İş yaparken, kamu kaynağı kullandıklarını, kamu adına iş yaptıklarını ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Uraloğlu, "Yaptığımız işleri ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kamu özel iş birliğini daha çok kara yollarında kullanıyoruz. Yap-işlet devret modeli tamamen bir hesap yöntemidir." dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerin sağladığı faydaya dikkati çeken Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'ni ve Marmaray'ı kullanıyoruz. Şimdi ben 1-10 Kasım'da Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni ve Marmaray'ı kapatıyoruz dersem ne derdiniz?" ifadesini kullandı.

"Haydar Paşa Garı'nın Birilerine Satılması, Devredilmesi Gündemimizde Yok"

Uraloğlu, başka bir soru üzerine, "Haydar Paşa Garı'nın birilerine satılması, devredilmesi gündemimizde yok. Kime devrediyoruz, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrediyoruz. Orada turistik destinasyonu İstanbul'a ve ülkemize kazandırmış olacağız. Asli görevlerini de yürütmeye devam edecek." dedi.

Uraloğlu ayrıca, Geminbeli Tüneli'nde ışığı gördüklerini, devamını da göreceklerini dile getirdi.

Türk Hava Yolları'nda uçak alımında TUSAŞ'ın sürece dahil olup olmayacağının sorusuna Uraloğlu, "Kesinlikle sürecin içinde. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2'inci pist bitti. Bugünlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını yapacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük tek pistteki uçuş sayısı 700 ve bugün itibarıyla de yıllık 36 milyon yolcuya hizmet etmeye başlamıştır. Hiç kimsenin uçmayacağını düşündüğümüz havalimanından bahsediyoruz." yanıtını verdi.

Uraloğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ulaştırma yapılarında, Malatya-Adıyaman arasındaki demiryolu hattı ve Hatay Havalimanı dışında ciddi bir aksaklığın olmadığını anımsatarak, yapıların gereken performansı gösterdiğini söyledi.

Uraloğlu, ulaşımda enerji tüketiminin yeşil ve çevreci olmasına gayret ettiklerini belirterek, Çanakkale Köprüsü'nde deniz içerisindeki temelleri oluştururken oradaki canlı yaşamına göre hareket ettiklerini anlattı.