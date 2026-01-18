Sabiha Gökçen’de uçuşlara kar engeli: Yüzde 15 kapasite azaltıldı!

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın yapılacak uçuşlarda kapasite düşürülmesine karar verildi.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Ocak 2026 ile 19 Ocak 2026 tarihlerinde uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidileceği bildirildi.

HEAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 ile 19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur.”

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak seferlerde aksama yaşanabileceğini belirterek, yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.