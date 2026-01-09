Saç ekimi için gittiği klinikte fenalaştı, acı haber hastaneden geldi
Trabzon'da saç ekimi işlemi için özel bir kliniğe giden güvenlik görevlisi, işlem sırasında aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen olayda, saç ekimi yaptırmak isteyen 47 yaşındaki Temel Altuntaş hayatını kaybetti.
Ortahisar ilçesindeki Ayasofya Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Altuntaş, dün işlem yaptırmak üzere İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe gitti. Operasyon süreci devam ederken bir anda fenalaşan Altuntaş için çalışanlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Sağlık ekiplerinin klinikte yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BELEDİYE BAŞKANI DA CENAZEYE KATILDI
Altuntaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan inceleme için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Temel Altuntaş için bugün Akçaabat ilçesi Erikli Mahallesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katıldı. Altuntaş, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olayın ardından konuşan Altuntaş'ın yakını ve mahalle muhtarı Süleyman Altuntaş, büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up'ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz" dedi.
Talihsiz adamın komşusu Barış Sandıkçı ise ihmal iddialarının raporla netleşeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Dün acı haberi duyduk. Genç yaşta ölümü bizi üzdü. Bildiğimiz herhangi sağlık sorunu, hastalığı yoktu. Birkaç gün öncede bir arkadaşımızın cenazesi için buraya gelmişti. Sağlığına dikkat ederdi. Varsa bir ihmal ortaya çıkar, Adli Tıp Raporu'ndan sonra her şey belli olur"