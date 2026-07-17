Saç modelini beğenmedi, dehşet saçtı! 10 gün sonra gelip berberini bıçakladı!

Olay, Kağıthane ilçesi Gültepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre 23 yaşındaki bir genç, yaklaşık 10 gün önce tıraş olmak amacıyla Erhan Zengin'e ait berber dükkanına geldi. Zengin tarafından saç kesimi yapılan genç, yeni modelden memnun kalmadı. Bu durumu takıntı haline getiren şüpheli, saldırıdan bir gün önce berber dükkanının tam karşısında bulunan bir restorana giderek plan yaptı.

Burada kendisine yemek siparişi veren genç, saatlerce dışarıyı izleyip berber Erhan Zengin'i takibe aldı. Ertesi gün tekrar dükkanın önüne gelen şüpheli, dışarı çıkan Zengin'e cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Zengin, kendini hızla dükkanın içine atarak korumaya aldı. Kanlar içinde kalan adam için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erhan Zengin, tedavi altına alındı. Olay anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AİLESİ ÖZÜR DİLEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Harekete geçen polis ekipleri, rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen 23 yaşındaki genci kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu olan berber, şüpheliyi önceden tanıdığını belirterek kendisinden şikayetçi olmadığını beyan etti. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Yaşadığı saldırıyı ucuz atlattığını belirten Erhan Zengin, olayın arka planını şu sözlerle anlattı: "Ben bir arkadaşı tıraş etmiştim. Genç bir çocuktu, yaklaşık 10 gün önce tıraş etmiştim. O kendi kafasına takmış, tıraşını beğenmemiş. 10 gün sonra geldi, dışarıda benim fırsatımı kollamış. Bu karşıda lahmacuncuda beklemiş, beni gözetlemiş. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı. Ben de hemen o sırada kendimi içeri attım. Kendi canımı kurtardım. Ama ben onu tıraş edeli 10 gün oldu. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi. Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Ailesi de geldi, ailesi onun adına özür diledi. Ben de yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Karakoldan çıktım, geldim. Kardeşinize sahip çıkın, onun bir hastalığı varsa tedavi ettirin dedim. Bıçak darbesi bacağıma geldi. Ucuz atlattık. Bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi. Allah korusun öldürebilirdik. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Ben kendimi kurtardım, ona şükrediyorum"