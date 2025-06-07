Sadece 10 gün açıyor: Bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin TL

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası’nda bahar, bu yıl geç geldi. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 1.725 rakımlı yaylada doğanın uyanışı haziran ayını buldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sadece 10 gün açıyor: Bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin TL
Yayınlanma:

 Yaylanın en dikkat çeken görüntülerinden biri ise yılda sadece 10 gün açan ve halk arasında “yaban gülü” olarak da bilinen şakayıklar oldu.

Güzelliğiyle büyüleyen şakayıklar, yaylanın yüksek kesimlerinde çiçek açtı. Gül benzeri kat kat yaprakları ve canlı rengiyle doğaseverlerin ilgisini çeken bu nadide çiçek, yok olma riski taşıdığı için koruma altında bulunuyor. Şakayık çiçeğini doğadan koparmanın bedeli ise oldukça yüksek. 2025 yılı itibarıyla bu özel bitkiyi koparanlara 557 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Dikmen Yaylası’nda yürüyüş yapan doğaseverler, şakayıkların oluşturduğu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ziyaretçilerden Aliye İrme ve Meryem Kazın, bu doğal güzelliği yerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Yaylayı gezmeye geldik ve burada açan şakayık çiçeklerini fark ettik. Bu türün koparılması yasak. Yaylanın yüksek kesimlerinde açan bu çiçeği biz genelde ‘yayla çiçeği’ olarak biliyoruz. Doğal yapıyı korumak için devlet para cezası uyguluyor. Biz de sadece görüntüsünün keyfini çıkarıyoruz,” dediler.
Şakayıkların açtığı kısa sürede, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar Dikmen Yaylası’na akın ediyor. Yetkililer, bu türün korunması için vatandaşlara dikkatli ve bilinçli davranmaları çağrısında bulunuyor.

Bayramın bilançosu: 14 bin 372 kişi hastanelik olduBayramın bilançosu: 14 bin 372 kişi hastanelik olduYurt
60 yıllık sessizlik bitiyor: Rum yetimhanesi otel olacak60 yıllık sessizlik bitiyor: Rum yetimhanesi otel olacakYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çiçek ceza
Günün Manşetleri
İzmir'de orman yangını
Türk Altın Kurban Bayramı mesajı
Prim yükü hafifletilsin, norm birliği sağlansın
Bayramın ilk günü trafik kazalarında 7 kişi öldü, bin 128 kişi yaralandı
14 bin 372 kişi hastanelik oldu
Meteoroloji 27 ili uyardı
"Şafak-07 Huzur-3" operasyonu
2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 canımızı yitirdik
Doğu ve Şule Perinçek’ten Barbaros Bahçelioğlu mesajı
Gazze’de sivillere yönelik hava ve topçu bombardımanı
Çok Okunanlar
Meteoroloji 27 ili uyardı Meteoroloji 27 ili uyardı
Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları Altında rekor sonrası gevşeme: 7 Haziran 2025 altın fiyatları
7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi? 7 haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları: benzin ve motorine zam geldi mi?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı: Durumu kritik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı: Durumu kritik
Kandilli açıkladı: Akdeniz'de deprem! Kandilli açıkladı: Akdeniz'de deprem!