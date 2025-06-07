Sadece 10 gün açıyor: Bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin TL

Yaylanın en dikkat çeken görüntülerinden biri ise yılda sadece 10 gün açan ve halk arasında “yaban gülü” olarak da bilinen şakayıklar oldu.

Güzelliğiyle büyüleyen şakayıklar, yaylanın yüksek kesimlerinde çiçek açtı. Gül benzeri kat kat yaprakları ve canlı rengiyle doğaseverlerin ilgisini çeken bu nadide çiçek, yok olma riski taşıdığı için koruma altında bulunuyor. Şakayık çiçeğini doğadan koparmanın bedeli ise oldukça yüksek. 2025 yılı itibarıyla bu özel bitkiyi koparanlara 557 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Dikmen Yaylası’nda yürüyüş yapan doğaseverler, şakayıkların oluşturduğu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ziyaretçilerden Aliye İrme ve Meryem Kazın, bu doğal güzelliği yerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Yaylayı gezmeye geldik ve burada açan şakayık çiçeklerini fark ettik. Bu türün koparılması yasak. Yaylanın yüksek kesimlerinde açan bu çiçeği biz genelde ‘yayla çiçeği’ olarak biliyoruz. Doğal yapıyı korumak için devlet para cezası uyguluyor. Biz de sadece görüntüsünün keyfini çıkarıyoruz,” dediler.

Şakayıkların açtığı kısa sürede, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar Dikmen Yaylası’na akın ediyor. Yetkililer, bu türün korunması için vatandaşlara dikkatli ve bilinçli davranmaları çağrısında bulunuyor.