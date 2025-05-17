Sadece 2 yerde yetişiyor: Koparmanın cezası 557 bin TL

Baklagiller familyasında yer alan ve “baklagillerin kraliçesi” olarak anılan Eber Sarısı (Vuralia turcica – Thermopsis turcica), dünyada sadece iki bölgede görülüyor. Sahip olduğu antioksidan ve antimikrobiyal bileşenler nedeniyle ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli bulunan bitki, aynı zamanda baharın ve sıcak havaların habercisi olarak biliniyor.

Eber Sarısı, yaklaşık 18 bin baklagil türü arasında tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak öne çıkıyor. Bu özelliğiyle eşsiz bir genetik kaynak niteliği taşıyor.

Çevre Kanunu kapsamında koruma altında olan endemik bitkinin doğadan izinsiz koparılması halinde 557 bin 212 TL para cezası uygulanıyor.

Eber Gölü Kılavuzu ve Rehberi Kadir Ateş, Eber Sarısı'nın yalnızca bu bölgede yetiştiğine dikkat çekerek, vatandaşları bitkiyi koruma konusunda duyarlı olmaya çağırdı.