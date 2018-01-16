Kemane balığı olarak da bilinen keler balığı, Edirne'deki balıkçı tezgahında satışa sunuldu

Edirne balık pazarında satılan köpek balığı cinsi keler balığı, görenlerin ilgisini çekti.



Tezgahta kemane de denilen keler balığını görenler, bir süre yakından seyrettikten sonra, şeklinden dolayı almadan gidiyor, ancak tadını bilenler, istediği kilogram oranında satın alıyor.



Balıkçı Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kelerin özellikle Marmara ve Ege denizinde yakalandığını söyledi.



Keler balığını bilenlerin aldığını belirten Bistiren, "Çok lezzetli bir balık keler. Biz de sipariş üzerine getirtiyoruz. Bisiklet sporcusu bir arkadaş satın aldı. İsteyen vatandaşlarımıza da kilosunu 30 liradan satıyoruz. Köpek balığı cinsi bu balık ilaç yapımında da kullanılıyor diye biliyoruz. Çok lezzetlidir. Izgara ve şiş balığıdır, tavada yapılmaz."



Balıkçı Yasem Eren de 15 kilogram gelen balıklara vatandaşların ilgi gösterdiğini kaydetti. Kilosunu 30 liradan sattıkları balıkların İstanbul Boğazı'nda yakalandığını anlatan Eren, bilinmeyen balıkların müdavimleri tarafından tercih edildiğini kaydetti.











