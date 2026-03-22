Sadece "küfür etmeyin" demişti... Kafede anne ve oğluna kan donduran saldırı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın birinci günü vakit geçirmek amacıyla mekana giden 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ve 21 yaşındaki oğlu Talha Kaan İzal, kafe önünde darbedilen bir garsonu içeri alıp grubu küfür etmemeleri konusunda uyarınca saldırıya uğradı.

Çıkan olayda tekme ve yumrukların hedefi olan anne ile oğlu yaralandı. Yüzünde ve kaburgasında kırıklar tespit edilen Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya karışan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

KÜFÜR UYARISI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Olay günü anne ve oğlu kafede oturdukları sırada, mekanın önünde bir kişinin darbedildiğini fark etti. Meryem Yıldırım, saldırıya uğrayan bu kişiye yardım etmek amacıyla onu kafenin içine çağırdı. Ancak darp eylemini gerçekleştiren grup, şahsın peşinden kafeye girerek hakaret ve küfürlerini sürdürdü. Bunun üzerine Talha Kaan İzal'ın gruba dönerek "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" uyarısında bulunması arbedenin fitilini ateşledi. Uyarıya öfkelenen grup, anne ve oğluna fiziksel saldırıda bulundu. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanarak kanlar içinde kalan Meryem Yıldırım, oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan ilk tetkiklerde Yıldırım'ın kaburgasında çatlak ve yüzünde çok sayıda kırık olduğu belirlendi.

Hastanede tedavisi devam eden ve yüzünde kalıcı hasar oluşma riski bulunan Meryem Yıldırım, durumu "İnsan olan yapamaz bunu" sözleriyle özetledi. Olaya sadece insani bir tepki verdiklerini belirten ve şu an şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiğini söyleyen Yıldırım, o anları ve sonrasında yaşananları şu ifadelerle anlattı:"Darp edilen garsona 'içeri gel' dedim. O sırada benim oğlum da yanımdaydı. Döven kişi peşinden geldi. Küfür etti. Oğlum 'küfür etme, kadınlar var' dedi. Benim oğluma saldırdı. Mekanın sahibi Uğur bey oğluma tekme attı. Ben de dışarı çıktım, oğlumu dövmeye başladılar ve duramadım. Kürşat bey tekme attı yüzüme, Emrah bey vücudumun her yerine tekme attı. Komple yüzümde kırk var şu an. Orası kalabalıktı. Tek hatırladığım yere düşüş anım ve yüzüme tekme atan suratı unutamıyorum. Şu anda da tehdit ediliyorum. Kız kardeşim ve oğlum arandı. Hastaneye farklı şekilde geleceklerini, şikayeti geri çekmemizi söylediler. Şikayetimi geri çekmeyeceğim. Oğlum beni kanlar içinde kucağında taşıdı ve ben bu haldeyim."

Yüzünde ve kaburgasında ağır hasarlar oluşan Yıldırım'ın ameliyatı beyne pıhtı atma riski taşıdığı için ertelenme ihtimaliyle karşı karşıya kalırken, olayın mağduru anne ve oğul şüphelilerin en ağır cezayı almasını talep ediyor. Tedavisi süren Yıldırım, şikayetinden vazgeçmesi için kendisine sunulan para teklifini kabul etmediğini belirtti.

BEYNE PIHTI ATMA RİSKİ NEDENİYLE AMELİYAT ERTELENEBİLİR

Olayın bayramın birinci günü "Rita" isimli mekanda yaşandığını belirten Meryem Yıldırım, önce bir arkadaşının mekanında yemek yediklerini, ardından yine bir arkadaşına ait olan bu kafeye geçtiklerini aktardı. Aldığı darbeler sonucu kaburgasında çatlak meydana gelen ve yüzünün eski haline dönmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, grupta bulunan bir kadının yüzüne bardak fırlattığını ifade etti. Yaşadığı dehşeti anlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:"Kaburgamda çatlak var, yüzüm zaten eski haline dönmeyecek, kalıcı şekilde çukurlar oluşma ihtimali çok yüksek. Beyne pıhtı atma ihtimalinden dolayı ameliyat da ertelenebilir. Yüzümde kırık olan yerlerde çöküntü kalabilirmiş. Ortada hiçbir şey yokken 'küfür etmeyin' dedik diye bu hale geldim, hak ettiği cezaları almalarını istiyorum. Bana ettikleri para teklifini de kabul etmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İnsan olan yapamaz bunu. Oğlumun gözünün önünde bana bunu yaptılar, ceza almadan çıkmalarını istemiyorum. Aralarında bir kadın vardı ve gerisi erkekti. Kadın yüzüme bardak fırlattı. Oğlumla her bayramın birinci günü vakit geçirirdim. Arkadaşımın mekanına gittik, yemek yedik sonra Rita'ya geldik. Orası da arkadaşımın mekanıydı. Arkadaşım oğlumu o adamların arasına atmasaydı biz bugün burada değildik"

"ANNEM BENİ 'KADINA EL KALKMAZ' DİYEREK YETİŞTİRDİ"

Olayın şokunu henüz atlatamayan 21 yaşındaki Talha Kaan İzal ise sadece bir şeyler içip kalkmayı planladıkları mekanda kavgaya dahil olma süreçlerini anlattı. Annesinin kapı eşiğinde sırtı dönük oturduğunu ve kendisinin de onu korumak için başında beklediğini belirten İzal, uyarı yapmasının ardından başlayan saldırı anını şöyle aktardı:"Sadece keyifle vakit geçirmek için Rita diye bir mekana oturduk. Bir şeyler içip kalkacaktık. O sırada kavga kıyamet koptu dışarıda. Annem de dışarıda dayak yiyen birine, 'içeri geç' dedi. Annem müdahale edince ben de onu korumak amacıyla ayağa kalktım. Annem kapının eşiğinde oturuyordu ve sırtı dönüktü. Ben de başında duruyordum. Çocuğa küfürler ederek içeriye girdiler. Ben de 'kadınlar var, küfür etmeyin' şeklinde uyarılar yaptım. Lafımı bitirmeden şahıslardan biri sol gözüme vurdu. Can havliyle ittirdim, zaten arkadaşları üstümüze çullandı. Sema diye bir kadındı, hayatımda ilk kez gördüm onları. O kadın bize bardak fırlattı. Ondan sonra beni dışarıya attılar. Mekanın sahibi tekme vurdu sırtıma, ben dışarıya düştüm. Etrafımı sardılar, tekme yumruk atmaya başladılar. Ben etrafımı görmüyordum, bir de annemi içeride zannediyordum. Arka tarafımı hiç görmedim. Kadın olduğu için vurmazlar diye düşündüm. Ben öyle yetişmedim çünkü, annem beni 'kadına el kalkmaz' diyerek yetiştirdi. Can havliyle kalabalıktan kendimi kurtardım. Polislerin yanına gittim. polisleri yanıma aldım, annemin yanına dönmek istedim."

Kalabalıktan kurtulup polislerle birlikte geri dönen genç, annesini kanlar içinde bulduğu anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesini kucaklayarak merdivenlerden inmeye çalıştığı sırada ayağının kaydığını ve birlikte düştüklerini belirten İzal, sonrasında yaşananları "Kanlar içinde annemi görünce kucakladım ve merdivenlerden inerken ayağım kaydı, beraber düştük. Düştükten sonra taşıyamadım ve elim ayağım boşaldı. Bir tane abi annemi aldı, ben de o an sinir krizi geçirdim. 'Anne anne' diye hıçkırarak ağladım. O abi bir tane sağlam bir tokat attı bana, kendime geldim ve annemin başındaydım. Ambulans geldi, hastaneye geçtik" ifadeleriyle anlattı.

"YERE DÜŞSEYDİM BÜYÜK İHTİMALLE SONU ÖLÜMLE BİTERDİ"

Saldırı anında kendisine vuran kişileri teşhis eden ve olay sırasında üç kişi tarafından darbedildiğini aktaran İzal, mekanda maruz kaldığı şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Adaletin yerini bulmasını isteyen genç, şunları söyledi: "3 kişilerdi. Bana yumruk atan Kürşat'tı. Ben ona 'kadınlar var, küfür etme' dediğimde direkt yüzüme vurdu. Ben de ona vurdum ve vurduktan sonra Emrah bana yumruk sallamaya başladı. Sırtıma vuran ise mekan sahibi Uğur. Ben hiç kimseyi tanımıyorum. Zaten darp edilince kapandım. Herkes yumruk, tekme sallıyordu. Yere düşseydim büyük ihtimalle sonu ölümle biterdi. Kendimi kurtardım ve polislerin yanına gittim. Adaletin yerini bulacağını temenni ediyorum. Umarım yanlarına kalmaz."