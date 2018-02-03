Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık konak yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç katlı tarihi konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak'ta Kasım Uğur'a ait yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Konakta kiracı olarak oturan Abit Ulu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede konağı saran yangına, Safranbolu ve Karabük belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Konak, kullanılamaz hale geldi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.



