Safranbolu'da filmleri aratmayan soygun girişimi! Altın dolu 2 çanta bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde filmleri aratmayan bir soygun girişimi yaşandı. Kar maskeli 3 kişi, silah tehdidiyle kuyumcudaki altınları alarak kayıplara karıştı. Özel hareket ekipleri her yerde hırsızları arıyor. Aramalar sonucu altın dolu 2 çanta bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Safranbolu'da filmleri aratmayan soygun girişimi! Altın dolu 2 çanta bulundu
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüpheliler, Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'nde kuyumcu dükkanına girdi.

Zanlılar önce çalışan 3 kişiyi etkisiz hale getirdi, daha sonra altınları gasbederek olay yerinden uzaklaştı.

Soygunun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirdi.

"KUYUMCUDAN KAR MASKELİ VE SİLAHLI 3 KİŞİ SOYGUN YAPTI"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve ilgililer olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Vali Mustafa Yavuz, gazetecilere, saat 18.00'e doğru Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'ndaki kuyumcuda kar maskeli ve silahlı 3 kişinin soygun yaptığını söyledi.

Safranbolu'da filmleri aratmayan soygun girişimi! Altın dolu 2 çanta bulundu - Resim : 1

"En büyük tesellimiz ve sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına bir sıkıntının gelmemesi." diyen Mustafa Yavuz, "Kuyumcuya giren 3 kişi orada çalışan 3 çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve silahlı şahısların kovalaması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çaldıkları altınlarla 2 çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi." dedi.

Mustafa Yavuz, şüphelilerin ellerinde 3 silah olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "3 silahın 2'si emniyet kuvvetlerimizin elinde. Şu an kaçtıkları yöne doğru emniyet ve jandarma ekiplerince kaçabilecekleri bütün güzergahlarda, köy yolları dahil ana yollarda kapama işlemini yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Çünkü bulunan coğrafya kanyon bölgesi. Mağaraların, vadilerin ve suyun olduğu bir bölge. Orada özel harekatlarımız gerekli arama ve taramaları yapacak." dedi.

Kısa süre içinde şüphelileri yakalayıp adalete teslim edeceklerini anlatan Mustafa Yavuz, "Çok geçmiş olsun. Safranbolu halkına ve esnafına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet kuvvetlerimiz şahısların peşine düşüp yakalama çalışmasını yaparken Safranbolu halkımız da bizlere çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Mustafa Yavuz, ekiplerin, soyguncuların çaldıkları altınlarla 2 çantayı ele geçirdiğini vurgulayarak, "İnşallah kısa süre içinde hem şahısları hem de ellerinde olduğunu değerlendirdiğimiz silahı da ele geçirip şahısları adalete teslim ederiz. Adaletimize ve yargımıza güveniyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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