Safranbolu'da Şehit ailelerinin kaldığı otelde doğal gaz faciası!

Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Dirlik Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde kalan bazı kişilerin aniden mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

KAZAN DAİRESİNDE SIZINTI TESPİT EDİLDİ

Gazdan etkilenen vatandaşların bir kısmı olay yerine gelen ambulanslarla, bir kısmı ise otobüslerle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik amacıyla otel tamamen boşaltılarak çevrede emniyet tedbirleri alındı. Doğal gaz ekiplerinin otelde yaptığı incelemelerde, sızıntının kazan dairesindeki bir kaçaktan kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.