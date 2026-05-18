Safranbolu'da Şehit ailelerinin kaldığı otelde doğal gaz faciası!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı bir otelde doğal gaz kaçağı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenerek mide bulantısı ve baş ağrısı şikayeti yaşayan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Safranbolu'da Şehit ailelerinin kaldığı otelde doğal gaz faciası!
Yayınlanma:

Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Dirlik Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde kalan bazı kişilerin aniden mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

KAZAN DAİRESİNDE SIZINTI TESPİT EDİLDİ

Gazdan etkilenen vatandaşların bir kısmı olay yerine gelen ambulanslarla, bir kısmı ise otobüslerle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik amacıyla otel tamamen boşaltılarak çevrede emniyet tedbirleri alındı. Doğal gaz ekiplerinin otelde yaptığı incelemelerde, sızıntının kazan dairesindeki bir kaçaktan kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 20 ilde yasa dışı bahis ağına darbeAdalet Bakanı Gürlek duyurdu: 20 ilde yasa dışı bahis ağına darbeGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şehit aileleri
Günün Manşetleri
24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
20 ilde yasa dışı bahis ağına darbe
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Boğaziçi Yönetim AŞ’ye operasyon!
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Dünya gençliği 19 Mayıs’ta NATO’ya karşı yürüyecek
DSÖ'den korkutan uyarı: "Tedavisi ve aşısı yok"
Çorlu'da iş merkezinde çatışma faciası!
İran - ABD arasında müzakere krizi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi
Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü! Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü!
Benzin ve Motorin fiyatları güncellendi! İşte 18 Mayıs Pazartesi pompa fiyatları Benzin ve Motorin fiyatları güncellendi! İşte 18 Mayıs Pazartesi pompa fiyatları
Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 18 Mayıs son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 18 Mayıs son depremler listesi