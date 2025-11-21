Safranbolu’da tarihi konakta korku dolu anlar: Asırlık konak kül oldu, 2 itfaiye eri yaralandı!

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'da yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen üç katlı tarihi konakta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında iki itfaiye personeli yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Safranbolu’da tarihi konakta korku dolu anlar: Asırlık konak kül oldu, 2 itfaiye eri yaralandı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Akseki Sokak üzerinde yer alan üç katlı tarihi bir konakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye derhal itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında konak içerisinde bulunan, 5'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktığı öğrenildi. Kısa süre içinde yapının tamamını etkisi altına alan alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin ortak çabası sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

MOLOZ ALTINDA KALAN İKİ İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk tespitlere göre, yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen tarihi konak, yangın sonucunda tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Alevlere müdahale ve söndürme faaliyetleri devam ederken talihsiz bir kaza yaşandı. Safranbolu Belediyesi itfaiye personelleri Yunus Ermiş ve Emrah Kerim Arğa, çalıştıkları sırada üzerlerine dökülen molozlar nedeniyle yaralandı.

Olay yerindeki ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı itfaiye erlerinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sürücüler dikkat! Bakım çalışmaları başladı: İşte güncel yol durumu bülteniSürücüler dikkat! Bakım çalışmaları başladı: İşte güncel yol durumu bülteniYurt
Meteoroloji alarm verdi! Bu bölgelerde fırtına ve sağanak uyarısı yapıldıMeteoroloji alarm verdi! Bu bölgelerde fırtına ve sağanak uyarısı yapıldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karabük yangın safranbolu
Günün Manşetleri
14 ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Böcek ailesi soruşturmasında gelişme
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!
Jeoloji uzmanı en riskli fay için uyardı
Rekabet Kurumu'ndan 'pazar kısıtlaması' soruşturması
Uzmanlık sınavı bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında da yapılacak
Bakan Kacır, Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu
İskenderun'da 2 askerin şehit olduğu olayda 4 personel ihraç edildi
Başsavcı Akın Gürlek'ten flaş bahis ve şike açıklaması
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
21 Kasım akaryakıt zammı açıklandı! 21 Kasım akaryakıt zammı açıklandı!
Gaziantep’te Valiliğinden zehirlenmelere ilişkin açıklama Gaziantep’te Valiliğinden zehirlenmelere ilişkin açıklama
Engelli kardeşi için yaptırmıştı: Asansörden düşen kadın hayatını kaybetti Engelli kardeşi için yaptırmıştı: Asansörden düşen kadın hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!