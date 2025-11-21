Safranbolu’da tarihi konakta korku dolu anlar: Asırlık konak kül oldu, 2 itfaiye eri yaralandı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Akseki Sokak üzerinde yer alan üç katlı tarihi bir konakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye derhal itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında konak içerisinde bulunan, 5'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktığı öğrenildi. Kısa süre içinde yapının tamamını etkisi altına alan alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin ortak çabası sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

MOLOZ ALTINDA KALAN İKİ İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk tespitlere göre, yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen tarihi konak, yangın sonucunda tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Alevlere müdahale ve söndürme faaliyetleri devam ederken talihsiz bir kaza yaşandı. Safranbolu Belediyesi itfaiye personelleri Yunus Ermiş ve Emrah Kerim Arğa, çalıştıkları sırada üzerlerine dökülen molozlar nedeniyle yaralandı.

Olay yerindeki ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı itfaiye erlerinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.