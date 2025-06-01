Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi
Haziran ayı gelmesine rağmen yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, 4 Haziran Çarşamba günü 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Yaz mevsiminin başlangıcına yaklaşılırken, birçok bölgede güneşli ve sıcak hava bekleniyordu. Ancak MGM'nin açıklamasına göre bazı şehirlerde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. Uzmanlar, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
4 Haziran’da sağanak yağış beklenen 23 il:
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Iğdır
Ağrı
Muş
Van
Bitlis
Şırnak
Hakkari
Ordu
Sivas
Mardin
Siirt
Bingöl
Tunceli
Meteoroloji yetkilileri, bu illerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım ve ani rüzgârlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca açık alanda bulunanların yağış saatlerine dikkat etmeleri ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları öneriliyor.