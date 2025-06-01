Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi

Haziran ayı gelmesine rağmen yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, 4 Haziran Çarşamba günü 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 1

Yaz mevsiminin başlangıcına yaklaşılırken, birçok bölgede güneşli ve sıcak hava bekleniyordu. Ancak MGM'nin açıklamasına göre bazı şehirlerde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. Uzmanlar, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

1 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 2

4 Haziran’da sağanak yağış beklenen 23 il:

2 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 3

Giresun

3 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 4

Trabzon

4 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 5

Rize

5 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 6

Artvin

6 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 7

Ardahan

7 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 8

Kars

8 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 9

Gümüşhane

9 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 10

Bayburt

10 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 11

Erzincan

11 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 12

Erzurum

12 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 13

Iğdır

13 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 14

Ağrı

14 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 15

Muş

15 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 16

Van

16 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 17

Bitlis

17 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 18

Şırnak

18 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 19

Hakkari

19 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 20

Ordu

20 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 21

Sivas

21 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 22

Mardin

22 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 23

Siirt

23 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 24

Bingöl

24 25
Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi - Resim: 25

Tunceli

Meteoroloji yetkilileri, bu illerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım ve ani rüzgârlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca açık alanda bulunanların yağış saatlerine dikkat etmeleri ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları öneriliyor.

25 25
sağanak yağış Hava durumu