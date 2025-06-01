Sağanak alarmı! Meteoroloji 23 şehir için alarm verdi

Yaz mevsiminin başlangıcına yaklaşılırken, birçok bölgede güneşli ve sıcak hava bekleniyordu. Ancak MGM'nin açıklamasına göre bazı şehirlerde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. Uzmanlar, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.