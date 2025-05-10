Sağanak alarmı: Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yeni bir uyarı yayımladı.

Yapılan değerlendirmelere göre bugün saat 21.00'e kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SEL VE DOLU RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Uyarıda, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi doğa olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, bu tür hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğine de dikkat çekildi.