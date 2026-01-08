Sağanak, fırtına ve kar uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 8 Ocak raporunda Türkiye geneli için uyarılar peş peşe geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Yeni rapora göre Türkiye genelinde "sarı kodlu" uyarı verilirken, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak ve fırtına; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için ise çığ uyarısı yapıldı
Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ve Konya’nın güney ile batı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgesel bazda ise rüzgar hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 km/saat seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.
İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ve Sivas çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunuyor
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa: 14°C - 16°C (Gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Çanakkale: 15°C - 17°C (Aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
İstanbul: 12°C - 16°C (Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağışlar yerel kuvvetli)
Kırklareli: 12°C - 14°C (Aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
EGE
Bölge genelinin çok bulutlu ve yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Afyonkarahisar: 7°C - 12°C (Aralıklı yağmur ve sağanak)
Denizli: 12°C - 14°C (Aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak)
İzmir: 15°C - 18°C (Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağışlar yerel kuvvetli)
Muğla: 11°C - 12°C (Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağışlar yerel kuvvetli)
AKDENİZ
Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz’de yerel kuvvetli olacağı, rüzgarın ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Adana: 6°C - 17°C (Parçalı bulutlu)
Antalya: 13°C - 19°C (Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağışlar yerel kuvvetli)
Hatay: 2°C - 13°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Isparta: 7°C - 10°C (Aralıklı yağmur ve sağanak, yağışlar yerel kuvvetli)
İÇ ANADOLU
Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak, kuzeybatı yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Konya çevresinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankara: 4°C - 13°C (Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu)
Eskişehir: 5°C - 11°C (Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu)
Kayseri: -4°C - 9°C (Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar)
Konya: 4°C - 15°C (Gece saatlerinden itibaren yağmurlu, güney ve batıda kuvvetli yağış, yükseklerde kar)
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bolu: 4°C - 11°C (Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
Düzce: 10°C - 16°C (Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu)
Sinop: 11°C - 20°C (Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu)
Zonguldak: 14°C - 18°C (Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don, sis ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 2°C - 12°C (Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
Rize: 9°C - 19°C (Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
Samsun: 13°C - 18°C (Akşam ve yarın aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
Trabzon: 12°C - 20°C (Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
DOĞU ANADOLU
Bölgenin batısında yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis ile birlikte doğu kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Erzurum: -11°C - 1°C (Parçalı bulutlu)
Kars: -17°C - 1°C (Parçalı bulutlu)
Malatya: -6°C - 1°C (Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
Van: -10°C - 5°C (Parçalı bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede, buzlanma ve don olayları ile kuzey kesimlerde sis bekleniyor.
Batman: -9°C - 3°C
Diyarbakır: -11°C - 1°C
Gaziantep: -1°C - 10°C
Mardin: 3°C - 15°C