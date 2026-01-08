Sağanak, fırtına ve kar uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat

Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ve Konya’nın güney ile batı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.