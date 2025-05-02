Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 ve 3 Mayıs tarihleri için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Türkiye genelinde birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı da etkili olacak.
Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük gibi şehirlerde yağışların bugün etkili olduğu bildirilirken, Cumartesi günü yani 3 Mayıs 2025 tarihinde 40 ilde şiddetli yağmur bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
MGM, şemsiye ve yağmurluk uyarısıyla birlikte sağanakların zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirtti. İşte 3 Mayıs Cumartesi günü yağış beklenen o iller:
Akdeniz ve İç Anadolu: Burdur, Antalya,
Isparta, Afyonkarahisar,
Konya, Ankara,
Karaman, Niğde,
Aksaray, Nevşehir,
Kırşehir, Yozgat,
Kırıkkale
Güneydoğu ve Doğu Anadolu: Kahramanmaraş,
Osmaniye, Adana,
Hatay, Adıyaman, Malatya,
Elazığ, Tunceli,
Erzincan, Sivas,
Tunceli, Erzurum,
Bayburt, Van,
Hakkari, Şırnak,
Ağrı, Iğdır,
Kars, Ardahan
Karadeniz: Tokat,
Ordu,
Giresun,
Trabzon,
Rize,
Artvin,
Gümüşhane
Yetkililer, ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.