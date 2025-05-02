Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı

Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük gibi şehirlerde yağışların bugün etkili olduğu bildirilirken, Cumartesi günü yani 3 Mayıs 2025 tarihinde 40 ilde şiddetli yağmur bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.