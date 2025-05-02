Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 ve 3 Mayıs tarihleri için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Türkiye genelinde birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı da etkili olacak.

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 1

Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük gibi şehirlerde yağışların bugün etkili olduğu bildirilirken, Cumartesi günü yani 3 Mayıs 2025 tarihinde 40 ilde şiddetli yağmur bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 2

MGM, şemsiye ve yağmurluk uyarısıyla birlikte sağanakların zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirtti. İşte 3 Mayıs Cumartesi günü yağış beklenen o iller:

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 3

Akdeniz ve İç Anadolu: Burdur, Antalya,

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 4

Isparta, Afyonkarahisar, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 5

Konya, Ankara, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 6

Karaman, Niğde, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 7

Aksaray, Nevşehir, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 8

Kırşehir, Yozgat, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 9

Kırıkkale

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Güneydoğu ve Doğu Anadolu: Kahramanmaraş, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 11

Osmaniye, Adana, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 12

Hatay, Adıyaman, Malatya, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 13

Elazığ, Tunceli, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 14

Erzincan, Sivas, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 15

Tunceli, Erzurum,

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 16

Bayburt, Van,

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 17

Hakkari, Şırnak, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 18

Ağrı, Iğdır, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 19

Kars, Ardahan

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 20

Karadeniz: Tokat, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 21

Ordu, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 22

Giresun, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 23

Trabzon, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 24

Rize, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 25

Artvin, 

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 26

Gümüşhane

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 27

Yetkililer, ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı - Resim: 28
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