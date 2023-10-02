Sağanak İstanbul'u Olumsuz Etkiliyor! Trafik Yoğunluğu ve Taşkınlar Meydana Geldi

İstanbul'da günlerdir aralıklı olarak etkili olan sağanak yağış pazartesi günü de kentte olumsuzluklara neden oldu. Bazı yollarda su birikintileri ve taşkınlar meydana gelirken şehrin belirli noktalarında da trafik yoğunluğu oluştu.

Sağanak İstanbul'u Olumsuz Etkiliyor! Trafik Yoğunluğu ve Taşkınlar Meydana Geldi
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İstanbul'da 28 Eylül tarihinden bu yana aralıklarla etkili olan ve zaman zaman kuvvetlenerek artan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde şehrin bazı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayan sağanak yağış, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye'de zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda sağanak yağıştan dolayı Edirne istikametine doğru, Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda ani sağanak geçişleri yaşanıyor. Sağanak bazı yollarda su birikintilerine neden olurken bazı noktalarda da ağaçlar devrildi.

Sarıyer Emirgan'da sahil yolu sağanak yağıştan dolayı adeta göle döndü. Yoldan taşan yağmur suları denize dökülürken yoldaki araçlar ilerlemekte zorlandı. Bölgeye gelen İSKİ ekipleri suyu tahliye çalışması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 13.00 itibarıyla yüzde 42 olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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