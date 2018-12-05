Yurt genelinde hava kapalı ve yağışlıyken Doğu Anadolu'da kar yağışı sürüyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Aralık ayının ilk günlerinde kış kendini iyice hissettirdi. Hava sıcaklıklıkları hissedilir derecede düştü.



Ülkemizin büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili.



Yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar geldi.



Yurdun doğusunda ise kar yağışı var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Erzurum-Kars kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.



Kıyılarımız için de fırtına alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.



Saatte 90 kilometreyi bulabileceği belirtilen fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr