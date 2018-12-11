Yurt genelinde sağanak ve kar yağışı etkili oluyor. Marmara'daki fırtına bugünde devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu için peş peşe uyarılar yapıldı.

Muğla'da etkili sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Fethiye'de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Bir evin çatısı yıkıldı, seralarda hasar oluştu.



Göcek Tüneli üstündeki eski karayoluna düşen kayalar nedeniyle farklı noktalarda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



10 dakika süren dolu yağışı sırasında birçok sürücü araçlarıyla akaryakıt istasyonlarına sığındı. Kentteki yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Sağanak Balıkesir Edremit Körfezi'ni de vurdu.



Kuvvetli sağanak nedeniyle iki katlı metruk binanın duvarı yıkıldı.



Sağanak yağışın etkili olduğu Gaziantep ve Adıyaman'da caddeler, sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı vardı.



Kar, Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde etkili oldu. Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması başlattı.



Meteoroloji kuvvetli yağış beklenen Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yaşayan vatandaşları uyardı.



Marmara'daki fırtına etkisini bugünde sürdürürken İDO ve BUDO seferleri durduruldu.



Bir uyarı da Doğu Anadolu için geldi. Termometrelerin sıfırın altını gördüğü bölgede Erzurum, Muş, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Siirt ve Şırnak için don uyarısı yapıldı.



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