Sağanak Küçükçekmece’yi vurdu! Dondurma fabrikasının duvarı 3 kamyonetin üzerine çöktü

Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü. Olay sırasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, 3 kamyonette hasar meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sağanak Küçükçekmece’yi vurdu! Dondurma fabrikasının duvarı 3 kamyonetin üzerine çöktü
Yayınlanma: Güncellenme:

Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü. Olay sırasında çevrede kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, etkili sağanak nedeniyle cadde üzerinde biriken yağmur suları, duvarı aşarak fabrikanın bahçesine aktı.

Yağışla birlikte toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı fabrikaya ait 3 kamyonetin üzerine devrildi.
Araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı tespit edildi.

2010’dan itibaren her yıl KPSS’ye girmişti: 20 yıl simit sattı, 49 yaşında atandı!2010’dan itibaren her yıl KPSS’ye girmişti: 20 yıl simit sattı, 49 yaşında atandı!Yurt
2 milyon TL’nin 32 günde getirisi belli oldu! En yüksek mevduat faizini veren bankalar açıklandı2 milyon TL’nin 32 günde getirisi belli oldu! En yüksek mevduat faizini veren bankalar açıklandıEkonomi
Erzurum’da yakıtı ateşle test etti! Alevlerin içinde kalan 70 yaşındaki İhsan Çevik’in bacağı ameliyatla kurtarıldıErzurum’da yakıtı ateşle test etti! Alevlerin içinde kalan 70 yaşındaki İhsan Çevik’in bacağı ameliyatla kurtarıldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

küçükçekmece sağanak yağış
Günün Manşetleri
“Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Altında düşüş devam ediyor! Altında düşüş devam ediyor!
2 milyon TL’nin 32 günde getirisi belli oldu 2 milyon TL’nin 32 günde getirisi belli oldu
“Yarın tarihi bir adım atacağız!” “Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Altın yatırımcıları diken üstünde! Altın yatırımcıları diken üstünde!