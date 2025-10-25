Sağanak Küçükçekmece’yi vurdu! Dondurma fabrikasının duvarı 3 kamyonetin üzerine çöktü

Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü. Olay sırasında çevrede kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, etkili sağanak nedeniyle cadde üzerinde biriken yağmur suları, duvarı aşarak fabrikanın bahçesine aktı.

Yağışla birlikte toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı fabrikaya ait 3 kamyonetin üzerine devrildi.

Araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı tespit edildi.