Sağanak Şanlıurfa’yı vurdu: Sel suları otel ve evlere girdi

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Sağanak Şanlıurfa’yı vurdu: Sel suları otel ve evlere girdi
Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde bir evi sel suları bastı. Balıklıgöl bölgesinde ise bir otel su baskınından etkilendi.

Yağışların ardından belediye ve ilgili ekipler bölgede su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

