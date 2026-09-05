Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Eylül Pazar gününe ilişkin güncel haftalık hava durumu raporunu yayımladı.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken; Karadeniz, Akdeniz kıyı kuşağı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. MGM, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı 23 ili tek tek uyardı.
6 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 23 İL
Meteoroloji verilerine göre pazar günü gök gürültülü sağanağın etkili olacağı şehirler şöyle sıralandı:
Hatay
Osmaniye
Bartın
Sinop
Giresun
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Trabzon
Rize
Erzurum
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Bingöl
Muş
Bitlis
Siirt
Şırnak
Hakkari
Van
ANİ SEL VE YILDIRIM TEHLİKESİNE KARŞI DİKKAT
Özellikle Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su taşkınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.