Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Eylül Pazar gününe ilişkin güncel haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 1

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken; Karadeniz, Akdeniz kıyı kuşağı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. MGM, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı 23 ili tek tek uyardı.

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 2

6 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 23 İL

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 3

Meteoroloji verilerine göre pazar günü gök gürültülü sağanağın etkili olacağı şehirler şöyle sıralandı:

Hatay

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 4

Osmaniye

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 5

Bartın

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 6

Sinop

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 7

Giresun

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 8

Gümüşhane

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 9

Erzincan

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 10

Bayburt

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 11

Trabzon

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 12

Rize

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 13

Erzurum

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 14

Artvin

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 15

Ardahan

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 16

Kars

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 17

Ağrı

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 18

Iğdır

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 19

Bingöl

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 20

Muş

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 21

Bitlis

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 22

Siirt

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 23

Şırnak

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 24

Hakkari

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 25

Van

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 26

ANİ SEL VE YILDIRIM TEHLİKESİNE KARŞI DİKKAT

Özellikle Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Sağanak ve fırtına geliyor! MGM tek tek sıraladı: Yarın bu 23 şehirde yaşayanlar dikkat - Resim: 27

Yetkililer, ani sel, su taşkınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

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