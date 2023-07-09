Sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Heyelan oldu, dereler taştı

Ordu'da akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanağın ardından Taşbaşı Mahallesi'nde heyelan oldu.

Heyelan sonucu toprak ve su birikintisi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahı ulaşıma kapandı. Burada hazırda bekletilen Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi de toprak altında kaldı.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar sürücülerin gayretiyle, bazıları da çekici yardımıyla güvenli alana alındı.

Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da bazı araçlar toprak altında kaldı, sokaklar toprak ve suyla kaplandı.

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle Akçakoca ve Gölyaka ilçelerindeki bazı köylerde dereler taştı.

Taşkın nedeniyle AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı köylerde yollar tahrip oldu, ağaçlar devrildi.

Altunçay köyünde 14 büyükbaş hayvan, köylüler tarafından kurtarıldı. Bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Ardahan Kalesi'ndeki tuvalet ve lavaboların yer aldığı tek katlı binanın çatısı yerinden sökülerek yere düştü.

Rüzgar, Karagöl Mahallesindeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulu'nun çatısına da zarar verdi.