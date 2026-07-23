Sağanak ve gök gürültüsü geliyor! MGM duyurdu: İstanbul ve çok sayıda ilde hava durumu değişiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
İSTANBUL VE BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre; yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 21°C, 29°C (Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)
Bursa: 20°C, 28°C (Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Çanakkale: 24°C, 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kırklareli: 17°C, 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)
EGE BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir: 25°C, 34°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 23°C, 35°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 25°C, 36°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 24°C, 36°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 26°C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 29°C, 41°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 21°C, 35°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 26°C, 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 20°C, 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Eskişehir: 21°C, 27°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Çankırı: 17°C, 33°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Konya: 20°C, 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 15°C, 25°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Düzce: 20°C, 27°C (Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)
Kastamonu: 15°C, 30°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 19°C, 26°C (Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 19°C, 34°C (Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 21°C, 30°C (Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 23°C, 29°C (Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 21°C, 30°C (İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 13°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kars: 13°C, 29°C (Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Malatya: 20°C, 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 16°C, 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 24°C, 41°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 29°C, 39°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 26°C, 39°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 31°C, 41°C (Az bulutlu ve açık)