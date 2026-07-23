Sağanak ve gök gürültüsü geliyor! MGM duyurdu: İstanbul ve çok sayıda ilde hava durumu değişiyor

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 21°C, 29°C (Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)

Bursa: 20°C, 28°C (Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)



