İki gün boyunca etkili sağanak ve selin vurduğu Muğla'da esnaf zararda. Türkiye'nin turizm merkezlerinden Bodrum'da esnaf kendi imkanları ile toparlanmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle deyim yerindeyse hayat durdu. Buradan en çok zararı yine esnaflar gördü.



Bodrum'da yağan sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi, çok dayıda ev ve iş yerinde maddi zarar oluştu.



Dere yataklarına yol yapılması nedeniyle meydana gelen su taşkınları beraberinde kaldırım taşlarını yerinden çıkararak yolu kullanılmaz hale getirdi.



Esnafla görüşüp şikayetlerini dinleyen Bodrum Vatan Partisi İlçe Başkanı Şeref Bozkurt, Muğla Vatan Partisi il Sekreteri Doğan Özkan ve beraberindeki heyet çözümleri dile getirdi.



Esnafı dinledikten sonra basın açıklaması yapan Vatan Partisi İlçe Başkanlığı, yereldeki bu sorun için Acil Çözüm Paketlerini açıkladı.







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