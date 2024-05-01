Sağanak yağış Ankara'da hayatı felç etti

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sağanak yağış Ankara'da hayatı felç etti
Editör: Yağmur Biçen
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Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden başladı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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