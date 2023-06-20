Sağanak yağış can aldı: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T.'nin kullandığı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.

İlk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Erkan Yazıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazıcı'nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.